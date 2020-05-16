Во Франции запретили акции жёлтых жилетов из-за эпидограничений

https://static.news.ru/photo/b2db75e6-9764-11ea-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Global Look Press

Активисты движения жёлтых жилетов призвали провести 16 мая ставшие уже традиционными субботние протестные акции во французских городах Тулузе и Монпелье. Однако власти запретили манифестации, сославшись на ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с коронавирусом.

Особые обстоятельства, связанные с необходимыми мерами противодействия COVID-19, не допускают проведения незаявленного и организованного «жёлтыми жилетами» собрания в Монпелье, — цитирует BFMTV коммюнике местной полиции.

Префект департамента Верхняя Гаронна Этьен Гюйо, в свою очередь, напомнил манифестантам о штрафах в €135 за любые акции, нарушающие общественный порядок в Тулузе.

В этот раз активисты жёлтых жилетов намеревались выступить против «некомпетентности правительства в подготовке и ведении борьбы с пандемией», а также против использовании этой ситуации для усиления киберконтроля за гражданами.

Как писал NEWS.ru, в марте жёлтые жилеты проигнорировали запрет французских властей на проведение мероприятий с численностью участников более 100 человек и, несмотря на распространение коронавируса, устроили очередную акцию протеста. Они собрались у вокзала Монпарнас и прошли маршем по улицам Парижа в сопровождении жандармов и сотрудников полиции.

Масштабные акции протеста жёлтых жилетов начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально манифестанты выступали против повышения цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом.