Во Франции от пандемии коронавируса скончались 7560 человек

Директор Генеральной дирекции Министерства здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил о числе погибших от коронавируса. Их оказалось около 7560 человек.
По словам Саломона, 5532 пациента погибли в больницах, 2028 — в домах престарелых. На сегодняшний день власти Франции насчитали более 28 тысяч людей, которые заражены коронавирусом.
Десятки тысяч человек, которые оставались в городах изолированными в своём жилье, выздоровели по мере течения этой эпидемии, — подчеркнул Саломон.
NEWS.ru передавал ранее, что в США от коронавируса погибли 8 тысяч человек. От заболевания удалось вылечиться примерно 9800 людям.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен