Во Франции от пандемии коронавируса скончались 7560 человек

https://static.news.ru/photo/88080044-76aa-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Arnal/Global Look Press

Директор Генеральной дирекции Министерства здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил о числе погибших от коронавируса. Их оказалось около 7560 человек.

По словам Саломона, 5532 пациента погибли в больницах, 2028 — в домах престарелых. На сегодняшний день власти Франции насчитали более 28 тысяч людей, которые заражены коронавирусом.

Десятки тысяч человек, которые оставались в городах изолированными в своём жилье, выздоровели по мере течения этой эпидемии, — подчеркнул Саломон.

NEWS.ru передавал ранее, что в США от коронавируса погибли 8 тысяч человек. От заболевания удалось вылечиться примерно 9800 людям.