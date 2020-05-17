Во Франции от коронавируса погибли ещё 483 человека

https://static.news.ru/photo/bbb95712-986a-11ea-be53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastien Courdji/Global Look Press

Министерство здравоохранения Франции подсчитало число погибших от коронавируса за прошедшие сутки. Их оказалось 483 человека.

С 1 марта умерли 28 108 человек после заражения коронавирусом, 17 466 умерли в больницах и 10 642 в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, — говорится в сообщении.

Большинство из новых зафиксированных смертей связано с пересчётом статистики.

На сегодняшний день в мире выявлено более 4,6 млн заражённых коронавирусом. От заболевания погибли около 311 тысяч человек. Выздороветь удалось 1,6 млн.

NEWS.ru передавал, что днём ранее во Франции от коронавируса погибли 96 человек.