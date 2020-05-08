Во Франции ослабили ограничения на передвижение

https://static.news.ru/photo/40fae4ca-9377-11ea-9fcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olivier Dion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Франции частично ослабили ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Во многих городах магазины возобновили работу. При этом покупатели соблюдают социальную дистанцию. Они также носят маски и перчатки.

Госсекретарь по транспорту Жан-Батист Джеббари положительно оценил ситуацию. По его словам, пассажиры общественного транспорта соблюдают меры предосторожности, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, во французском департаменте Дордонь, отнесённом властями страны к безопасной в эпидемиологическом плане зоне, отмечена вспышка COVID-19. Врачи обследовали 127 человек, входивших в контакт с первым инфицированным, и нашли коронавирус у 10 из них.