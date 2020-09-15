Во Франции началась разработка спрея для носа против коронавируса

https://static.news.ru/photo/4d1c56c0-f769-11ea-a89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Группа французских исследователей ведёт работу над созданием спрея для носа, способного блокировать коронавирус.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на профессора биомолекулярной лаборатории при Сорбонне Филиппа Карояна. По его словам, при достаточном финансировании такое средство может появиться уже через полгода.

Мы с командой работаем над лечением, которое будет блокировать вирус. Это средство основывается на биологической мишени вируса, — сообщил учёный.

Он рассказал, что целью исследователей является разработка средства, которое можно будет использовать как для профилактики коронавируса, так и для блокировки COVID-19 в организме уже инфицированного человека. На сегодняшний день работа над созданием спрея находится на стадии проекта, исследователи ищут инвестора.

Если завтра инвестор выделить эти €5 млрд, через шесть месяцев наше средство будет готово к использованию, — сказал Кароян.

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