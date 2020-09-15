Во Франции началась разработка спрея для носа против коронавируса

Группа французских исследователей ведёт работу над созданием спрея для носа, способного блокировать коронавирус.
Об этом
Мы с командой работаем над лечением, которое будет блокировать вирус. Это средство основывается на биологической мишени вируса, — сообщил учёный.
Он рассказал, что целью исследователей является разработка средства, которое можно будет использовать как для профилактики коронавируса, так и для блокировки COVID-19 в организме уже инфицированного человека. На сегодняшний день работа над созданием спрея находится на стадии проекта, исследователи ищут инвестора.
Если завтра инвестор выделить эти €5 млрд, через шесть месяцев наше средство будет готово к использованию, — сказал Кароян.
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущий Александр Мясников заявил, что COVID-19 не так страшен. Он напомнил, что человечество с коронавирусом уже сталкивалось прежде.
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