Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что власти страны работают над планом по восстановлению и развитию Донбасса. По его словам, после завершения войны регион должен стать процветающим и успешным.
Он заявил, что всё произошедшее на этой территории позволяет посмотреть на неё с другой точки зрения. В будущем Донбасс может стать новейшим экономическим хабом, в котором будут развиваться направления, о которых в стране и не мечтали.
Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса, — рассказал он на YouTube-канале «KRYM — критическое мышление».
Чиновник добавил, что следует информировать жителей страны о происходящем на Украине. В прошлом со стороны государства уделялось недостаточно внимания этому вопросу.
Сегодня всё это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом, — заключил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора рассказал госсекретарю Майклу Помпео о планах по установлению мира в Донбассе. Украинский глава также выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу за решение предоставить Киеву финансовую и материальную помощь в сфере безопасности.