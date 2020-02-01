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Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что власти страны работают над планом по восстановлению и развитию Донбасса. По его словам, после завершения войны регион должен стать процветающим и успешным.

Он заявил, что всё произошедшее на этой территории позволяет посмотреть на неё с другой точки зрения. В будущем Донбасс может стать новейшим экономическим хабом, в котором будут развиваться направления, о которых в стране и не мечтали.

Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса, — рассказал он на YouTube-канале «KRYM — критическое мышление».

Чиновник добавил, что следует информировать жителей страны о происходящем на Украине. В прошлом со стороны государства уделялось недостаточно внимания этому вопросу.

Сегодня всё это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом, — заключил он.