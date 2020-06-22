Власти Португалии вновь усилили ограничения в Лиссабоне из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b0308066-b4ab-11ea-bd63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paulo Spranger/Global Look Press

Португальские власти вновь ввели ряд ограничений в связи с эпидемией коронавируса в районе Лиссабона и долины реки Тежу. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошту.

По его словам, с 23 июня будут усилены ограничения на определённые виды деятельности. Кафе и рестораны будут обязаны закрываться в восемь вечера. Люди не смогут собираться компаниями более десяти человек. Ограничения будут действовать в 15 районах упомянутых муниципалитетов, сообщает португальское телерадиовещание.

В период с 21 мая по 21 июня в Португалии было выявлено 9221 случаев заболевших COVID-19. Большая часть заболевших была диагностирована в долине реки Тежу и в Лиссабоне.

NEWS.ru писал, что в Португалии на одной вечеринке коронавирусом заразились более 90 человек. Мероприятие прошло в спортивном клубе, который был изначально арендован на семь человек. Полицию вызвало руководство заведения, когда на вечеринку пришло более 100 гостей.

После этого инцидента министр здравоохранения страны Марта Темидо напомнила гражданам, что массовые мероприятия в Португалии запрещены из-за опасности заражения.

Власти Португалии отменили режим чрезвычайного положения 2 мая. С 4 мая началось смягчение карантина. Всего в стране коронавирус был выявлен у 39 тысяч человек, погибли 1530. В конце мая власти страны заявили о готовности принять иностранных туристов.

По данным на 22 июня, почти 9 млн заразились коронавирусом, более 468 тысячи умерли, более 4,4 млн выздоровели. На первом месте США — 2 280 912 человек, на втором Бразилия — 1 083 341. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире — 592 280 случаев (+7600 за последние сутки).