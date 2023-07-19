Власти Одессы назвали «адскими» ночные удары по порту

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Ночные удары Вооруженных сил России по порту Одессы были «действительно масштабными» и «адскими», заявил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, в настоящее время власти города не готовы предоставить информацию о финансовом ущербе и пострадавших.

Это была адская ночь, — написал он.

По словам Братчука, удары по объектам портовой инфраструктуры города наносились с применением беспилотников, а также ракет «Оникс» и «Калибр». Экстренные службы Одессы были направлены в порт для тушения возникших пожаров.

Как сообщалось ранее, российская армия поразила нефтебазу в Одессе с помощью ракетных ударов. Кроме того, повреждения получило хранилище топлива. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрывы также были слышны в других регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Сообщения об ударах поступали и из подконтрольного Киеву Запорожья.

Утром 19 июля в городе Кропивницком, расположенном в Кировоградской области Украины, была объявлена воздушная тревога. Горожанам было рекомендовано оставаться в укрытиях до ее окончания и сохранять спокойствие.