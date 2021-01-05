Власти Латвии вводят комендантский час из-за ситуации с COVID

https://static.news.ru/photo/da20c0b6-51a9-11eb-81c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

В Латвии с 8 по 10 января будет введён комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса. Всем жителям страны запретят выходить из дома с 22:00 вечера до 05:00 утра без особых разрешений.

При этом ограничения не коснутся тех, кто в это время исполняет служебные обязанности, добирается до рабочего места или возвращается с работы домой. Также латвийцам разрешат покидать дома для получения медицинской или ветеринарной помощи или для похода в аптеку, пишет «Интерфакс».

В Латвии за последние сутки выявлено 1374 новых случая заражения коронавирусом, скончались от инфекции 36 человек. В соседней Литве суточный прирост новых пациентов с коронавирусом снизился до 2335 человек, скончались от заболевания 40 жителей страны. В Эстонии за сутки заболели 1084 человека и зарегистрировали четыре летальных случая.

Эксперты в Эстонии предположили, что в ближайшее время число случаев заражения COVID-19 продолжит активно расти и уже не будет иметь очагового характера, так как инфекция распространилась повсеместно.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре признали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. За последнюю неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек снизился с 18,9 до 16,5. В то же время в различных регионах этот показатель сильно отличается — его разброс колеблется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что действующие меры по профилактике COVID-19 необходимо сохранять, указали в ведомстве.