Французов призвали не паниковать из-за нашествия клопов в Париже Глава Минздрава Франции: нашествие клопов в Париже не повод для паники

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Жителям Парижа не стоит впадать в панику из-за нашествия постельных клопов, заявил глава Минздрава Франции Орельян Руссо. Чиновник рассказал в эфире радиостанции France Inter, что проблем с насекомыми в стране нет.

Не нужно создавать панику, у нас нет нашествия клопов, это никак не связано с иммиграцией, если об этом нужно сказать отдельно. Это связано с перемещениями: когда вы путешествуете, вы можете перенести их на себе из-за границы, — уточнил чиновник.

При этом Руссо попросил граждан не обращаться в дорогостоящие компании, которые специализируются на избавлении от насекомых и просят за услугу по 2-3 тысячи евро. Министр здравоохранения пообещал, что правительство ограничит эти тарифы для отдельных организаций, занимающихся дезинфекцией.

Ранее жители Франции в социальных сетях распространили видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые граждане сообщили, что подверглись укусам насекомых во время поездки.

В железнодорожной компании SNCF, в свою очередь, заверили, что эти сообщения преувеличены. Кроме того, организация обязалась проводить тщательную обработку вагонов в случае выявления насекомых.