Власти Финляндии намерены открыть границы с рядом стран

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Правительство Финляндии сообщило о снятии ряда ограничений в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Многие из них коснутся контроля на границах.

С 13 июля будет отменен внутренний пограничный контроль между странами, в которых уровень COVID-19 схож с тем, что наблюдается в странах, где внутренний пограничный контроль уже отменен. Этими странами являются Норвегия, Дания, Исландия и страны Балтии. В настоящее время предельным значением считается максимум 8 новых случаев на 100 тысяч человек за предыдущие 14 дней, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также не позднее 10 июля будет решён вопрос туризма. На данный момент правительство Финляндии рассматривает в качестве приоритетных направлений Австрию, Германию, Грецию, Италию, Лихтенштейн, Словакию, Словению и ещё несколько государств.

На своих переговорах правительство указало, что рекомендация по дистанционной работе закончится 1 августа из-за хорошей эпидемической ситуации. Сезон летних каникул в июле позволяет плавно переходить к нормальным условиям труда, — добавили в правительстве.

NEWS.ru писал ранее, что Финляндия потратит €100 млн на защиту от коронавируса. Эта сумма уйдёт на нитриловые перчатки, защитную одежду, хирургические прокладки для рта и носа и полтора миллиона респираторов.