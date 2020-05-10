Власти Британии анонсировали смягчение карантина

https://static.news.ru/photo/fe4da40e-92f0-11ea-a858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране с 13 мая начнётся смягчение карантина. При этом отменять его пока не планируется.

По его словам, людям разрешат заниматься спортом на улице, загорать на солнце и перемещаться между городами на личных автомобилях, передаёт ТАСС. Кроме того, тем, кто не может работать из дома, разрешат приезжать на рабочее место. При этом в стране возрастут штрафы за нарушение ограничений.

С 1 июня могут заработать магазины и школы, а в июле — общественные места и гостиницы. Однако при ухудшении ситуации все послабления могут отменить.

Как ранее писал NEWS.ru, первый случай коронавируса в Великобритании мог быть зафиксирован в январе — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили наличие людей с COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт.