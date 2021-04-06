Власти Баварии подпишут контракт о закупке «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/033c5014-9796-11eb-a502-96000091f725_660.jpg Фото: Ralph Peters via imago-images.de/Global Look Press

Если европейский регулятор зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза, Бавария получит поставки препарата. Соответствующий контракт власти немецкого региона заключат с местной компанией, рассказал премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер.

Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идёт о поставках «Спутника». Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы, — поделился он.

Региональные власти собираются закупить 2,5 млн доз вакцины. Контракт подпишут уже 7 апреля, передаёт Reuters.

Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний. Решение о проверке эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошла информация, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. В частности, сообщалось, что к испытаниям под давлением привлекались госслужащие и военные.

Кроме того, EMA планирует направить в РФ экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. Он добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае, писал NEWS.ru.