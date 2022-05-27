Виктор Янукович: Украине придется сесть за стол переговоров с Россией

Виктор Янукович / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Киеву придется начать вести мирные переговоры с Москвой, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович в своей статье под названием «На грани... Государственность Украины решается сейчас», выложенной в социальных сетях. Он считает, что к этому шагу Киев подтолкнут Запад, главным образом США. Экс-глава государства предупредил, что администрации союзников Украины будут в первую очередь думать не об ней, а о голосах выборщиков, среди которых уже растёт недовольство политикой в отношении страны.

Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Ничто не может длиться вечно и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение, — написал Янукович.

При этом он предполагает, что мирный договор будет подписан на условиях Москвы, хоть «ему и больно об этом говорить». Будучи президентом, его миссией было не допустить развернувшейся трагедии, утверждает Янукович.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы. После этого экс-политик попал в список «Миротворца» в качестве «участника информационной спецоперации России», кроме того, его обвинили в шантаже.