Верховную раду Украины впервые возглавила женщина

https://static.news.ru/photo/0779c1e0-2822-11eb-86d2-fa163e074e61_660.jpg Елена Кондратюк Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

Главой Верховной рады Украины впервые станет женщина. Так, в новую должность вступит парламентарий Елена Кондратюк, следует из распоряжения политика Дмитрия Разумкова.

Такое решение принято в связи с тем, что в настоящее время нынешний председатель Верховной рады Разумков находится в состоянии временной нетрудоспособности. Некоторое время назад появилась информация о том, что он заболел коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Известно, что Кондратюк представляет фракцию «Батькивщина», уточняет «Экономика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что ошибки правительства Украины в управлении экономикой страны в период пандемии коронавируса могут привести к национальному дефолту, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Депутат заявил, что большинство платежей казначейства уже заморожены, эта участь пока не постигла лишь зарплат и пенсий.