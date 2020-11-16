Верховную раду Украины впервые возглавила женщина

Главой Верховной рады Украины впервые станет женщина. Так, в новую должность вступит парламентарий Елена Кондратюк, следует из распоряжения политика Дмитрия Разумкова.
Такое решение принято в связи с тем, что в настоящее время нынешний председатель Верховной рады Разумков находится в состоянии временной нетрудоспособности. Некоторое время назад появилась информация о том, что он заболел коронавирусом и отправился на самоизоляцию.
Известно, что Кондратюк представляет фракцию «Батькивщина»,
Ранее NEWS.ru писал, что ошибки правительства Украины в управлении экономикой страны в период пандемии коронавируса могут привести к национальному дефолту, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Депутат заявил, что большинство платежей казначейства уже заморожены, эта участь пока не постигла лишь зарплат и пенсий.