Венгрия выразила надежду на «космическую дружбу» с Россией Сийярто: Венгрия надеется на продолжение сотрудничества с Россией в космосе

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Венгрии надеется, что сотрудничество с Россией в сфере космических технологий будет продолжаться, об этом ТАСС сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Он также отметил, что Венгрия надеется в ближайшее время отправить своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС).

Ведется технологическое сотрудничество, венгерские компании взаимодействуют с российскими. Надеемся, это продолжится, — сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия планирует отправить своего астронавта на МКС весной 2025 года. Таким образом венгерские и российские специалисты вместе будут работать на борту орбитальной станции.

Ранее власти Венгрии подписали контракт с американской компанией Axiom Space на отправку астронавта на МКС. Четверо венгерских кандидатов в октябре начнут подготовку к предстоящему полету в Остине и Хьюстоне, штат Техас, где располагается центр NASA. В процессе подготовки число претендентов сократится до двух, а того, кто отправиться в полет, определят незадолго до старта.

Также Сийярто рассказал, что посетит Москву 11–13 октября для участия в Российской энергетической неделе. В ходе визита он, в том числе, проведет встречу с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком.

Ранее дипломат сообщил, что Венгрия готова продолжить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые не были затронуты санкциями Евросоюза. По его словам, такое партнерство соответствует национальным интересам страны.