Венгрия поднимет вопрос угнетения нацменьшинств на Украине

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в Совете Европы и Европейском суде по правам человека проблему притеснения национальных меньшинств, в том числе этнических венгров, на Украине. Глава венгерского МИД написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что парламент СЕ по инициативе Будапешта и Бухареста обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств.

Чтобы защитить права венгров в Закарпатье, сегодня пришлось сесть за стол с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич, потому что, если поступают новости о нарастающем произволе и ухудшается правовая ситуация, мы должны действовать на всех форумах, — написал Сийярто.

Он уточнил, что последней инстанцией может стать обращение в ЕСПЧ.

Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии, как это было много раз в случае венгерского законодательства, — написал Сийярто.

Министр также предупреждал, что Венгрия не поддержит планы Украины присоединиться к ЕС, если там будут продолжаться нарушения прав национальных меньшинств.

Он также заявил, что Будапешт намерен добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине, в отличие от других стран Евросоюза. По его словам, Венгрия, как соседняя страна, больше других заинтересована в прекращении огня и начале мирных переговоров.