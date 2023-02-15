Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине Глава МИД Сийярто: у Венгрии свой взгляд на достижение мира на Украине

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Венгрии намерена добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине, в отличие от и других стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Он подчеркнул у себя в соцсетях, что остальные страны ждут только более выгодных условий для Киева.

В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются, — написал Сийярто.

Он добавил, что Венгрия, как соседняя страна, больше других заинтересована в прекращении огня и начале мирных переговоров.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии считает, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману следовало бы заниматься улучшением отношений двух стран вместо того, чтобы пытаться учить всех жизни. Поводом для заявления стали упреки американского посла в адрес правительства Венгрии.

До этого премьер Венгрии заявил, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте с Киевом, поскольку не может себе этого позволить. Украина же превратится в неуправляемые развалины, поэтому Западу не стоит претендовать на нее как на приз. После этого высказывания премьера в МИД Украины заявили, что посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдьярто будет вызван для дачи объяснений.