Глава МИД Венгрии осадил посла США Глава МИД Венгрии Сийярто призвал посла США не вмешиваться в дела суверенного государства

Фото: МИД РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Правительство Венгрии считает, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману следовало бы заниматься улучшением отношений двух стран вместо того, чтобы пытаться учить всех жизни, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит ТАСС. Поводом для заявления стали упреки американского посла в адрес правительства Венгрии, которое призывает к миру на Украине, но при этом проводит политику, выгодную России.

Послов направляют в другие государства для того, чтобы они работали над улучшением двусторонних отношений на основе взаимного уважения, а не для того, чтобы они учили других, как им следует жить, — ответил Сийярто.

Он подчеркнул, что внешняя политика Венгрии определяется ее национальными интересами, которым отвечает скорейшее достижение мира на Украине. Сийярто также отметил, что мнение иностранного посла о внутренних политических процессах в стране не имеет никакого значения, поскольку Венгрия остается суверенным государством.

Министр также напомнил о попытках вмешательства в прошлогодние парламентские выборы со стороны американского фонда Action for Democracy, финансировавшего оппозиционные партии. В то же время, по его словам, от венгров требуют большего уважения и принятия решений, которые будут выгодны другим странам.

6 января Прессман выступал в одной из местных церквей на мероприятии, посвященном 45-летию возвращения в страну из США короны венгерских королей. В своем выступлении посол затронул конфликт на Украине и назвал Путина «человеком, который цепляется за прошлое». В посольстве России в Будапеште высказывания посла назвали неприемлемыми и возмутительными, посоветовав восполнить недостаток профессионализма и почитать книгу экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.