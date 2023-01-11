Высказывания посла США в Венгрии о Путине сочли неприемлемыми Посольство РФ назвало высказывания посла США в Венгрии в адрес Путина неприемлемыми

Фото: YouTube

Высказывания посла США в Венгрии Дэвида Прессмана в адрес президента РФ Владимира Путина являются неприемлемыми и возмутительными. Такое заявление сделали в посольстве России в Будапеште, соответствующий текст опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии. Отечественные дипломаты посоветовали американцу восполнить недостаток профессионализма и почитать книгу экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

В ходе публичного выступления 6 января посол США в Венгрии Д. Прессман допустил неприемлемые высказывания в адрес Президента Российской Федерации. <...> Комментарии в отношении личности главы иностранного государства от имени официального представителя США, полномочия которого ограничиваются сферой двусторонних венгеро-американских отношений, являются возмутительным нарушением основ дипломатического протокола и практики, — говорится в сообщении российского посольства.

Дипломаты посоветовали Прессману «восполнить дефицит профессионализма» и ознакомиться с книгой Киссинджера «Дипломатия». Они также указали адрес венгерского интернет-магазина, где издание можно приобрести.

По информации сайта посольства США в Будапеште, 6 января Прессман выступал в одной из местных церквей на мероприятии, посвященном 45-летию возвращения в страну из США короны венгерских королей. В своем выступлении посол затронул конфликт на Украине и назвал Путина «человеком, который цепляется за прошлое».