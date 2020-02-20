https://static.news.ru/photo/e184440a-53c5-11ea-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bank of England/flickr.com

В четверг, 20 февраля, Банк Англии ввёл в обращение новую купюру номиналом в £20 с изображением знаменитого художника Уильяма Тёрнера. Она заменила банкноту с портретом экономиста Адама Смита.

На купюре Тёрнер изображён на фоне собственной картины «Последний рейс корабля «Отважный». Денежный знак изготовлен из синтетических прочных полимеров. Данный материал ранее использовался при создании купюр с изображениями политика Уинстона Черчилля и писательницы Джейн Остин номиналом в £5 и £10 соответственно. Главный кассир Банка Англии Сара Джон отметила, что использование такого рода полимеров является важных шагов в борьбе с подделкой денежных знаков.

Относительно введения в обращение купюры с Тёрнером высказался глава британского центробанка Марк Карни. По его словам, живописец является одним из самых влиятельных художников Великобритании всех времён.

Новая банкнота прославляет творчество Тёрнера и его наследие, — цитирует ТАСС руководителя Банка Англии.

Как ранее писал NEWS.ru, банкноты достоинством в пять тысяч и тысячу рублей чаще всего подделывались фальшивомонетчиками в 2019 году. Об этом рассказали в МВД.