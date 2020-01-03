https://static.news.ru/photo/dc8d6250-2fae-11ea-bc84-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Банкноты достоинством в пять тысяч и тысячу рублей чаще всего подделывались фальшивомонетчиками в 2019 году. Об этом рассказали в МВД.

Купюры номиналом в 200 и 2 тысячи рублей интересуют мошенников значительно меньше. Такие подделки появляются в обороте гораздо реже.

Что касается иностранных валют, то большая часть фальшивок приходится на поддельные банкноты в $100 и €500. При этом в ведомстве добавили, что доля фальшивых иностранных дензнаков в целом невелика, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, аналогичными были предпочтения мошенников и в 2018 году. Чаще всего они подделывали именно пятитысячные купюры. Больше всего фальшивок было выявлено в столичном регионе, а также Краснодарском крае, Ростовской и Тульской областях.