Ватикан нарушил правила на похоронках папы римского из-за Зеленского The Telegraph: Ватикан нарушил протокол, посадив Зеленского в первом ряду

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Елена Зеленская и Владимир Зеленский

Ватикан нарушил протокол во время похорон папы римского Франциска, сообщил The Telegraph. На церемонии президент Украины Владимир Зеленский оказался в первом ряду вместе с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, хотя украинский политик должен был сидеть в другом месте.

Я считаю, что они (Зеленский с супругой. — NEWS.ru) заполнили вакантное место, — рассказал изданию пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Рядом с украинским президентом находились первая леди Украины Елена Зеленская, президент Индии Драупади Мурму и президент Венгрии Тамаш Шуйок. Обычно во время подобных мероприятий глав иностранных государств рассаживают по алфавиту на французском языке — в зависимости от должности и страны. Однако в этот раз официальный протокол был нарушен, рассадка прошла не по правилам.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на похороны папы римского Франциска в камуфляжной одежде черного цвета. Предполагалось, что на подобном мероприятии украинскому лидеру понадобится деловой костюм. Другие присутствующие персоны были одеты по правилам: мужчины надели темные костюмы, дамы облачились в черные длинные платья.

Также сообщалось, что президента США Дональда Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах понтифика. Американский лидер пришел на службу прощания с понтификом в синем костюме, а не в черном. Дресс-код в Ватикане требовал темных костюмов для мужчин, черного галстука и черного бутона в лацкане.