Ватикан нарушил протокол во время похорон папы римского Франциска, сообщил The Telegraph. На церемонии президент Украины Владимир Зеленский оказался в первом ряду вместе с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, хотя украинский политик должен был сидеть в другом месте.
Я считаю, что они (Зеленский с супругой. — NEWS.ru) заполнили вакантное место, — рассказал изданию пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.
Рядом с украинским президентом находились первая леди Украины Елена Зеленская, президент Индии Драупади Мурму и президент Венгрии Тамаш Шуйок. Обычно во время подобных мероприятий глав иностранных государств рассаживают по алфавиту на французском языке — в зависимости от должности и страны. Однако в этот раз официальный протокол был нарушен, рассадка прошла не по правилам.
Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на похороны папы римского Франциска в камуфляжной одежде черного цвета. Предполагалось, что на подобном мероприятии украинскому лидеру понадобится деловой костюм. Другие присутствующие персоны были одеты по правилам: мужчины надели темные костюмы, дамы облачились в черные длинные платья.
Также сообщалось, что президента США Дональда Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах понтифика. Американский лидер пришел на службу прощания с понтификом в синем костюме, а не в черном. Дресс-код в Ватикане требовал темных костюмов для мужчин, черного галстука и черного бутона в лацкане.