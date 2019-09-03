Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все страны Европы были с самого начала лояльны к Гитлеру и поддержали аннексию территории Чехословакии Третьим рейхом в 1938 году. Об этом заявил бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак.

Как пишет латвийская Riga.Rosvesti, по его мнению, европейские лидеры надеялись «сохранить свои шкуры», направив агрессию Гитлера на СССР. При этом Польшу Кубизнак назвал иудой и страной лицемеров, которая не любит вспоминать свою радость от побед вермахта в самом начале.

Сейчас вместе с Германией польские лицемеры вспоминают годовщину введения вермахта в свою страну и скорбят. Но тогда они радовались победам рейха, — подчеркнул он.

1 сентября в Польше широко отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Варшава пригласила страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.

Как ранее писал News.ru, в Болгарии посоветовали России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. МИД страны заявил, что советская армия, разгромив фашистов, оставила им «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие» и отсталость от других стран.

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