https://static.news.ru/photo/880bbc68-cec9-11e9-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все страны Европы были с самого начала лояльны к Гитлеру и поддержали аннексию территории Чехословакии Третьим рейхом в 1938 году. Об этом заявил бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак.

Как пишет латвийская Riga.Rosvesti , по его мнению, европейские лидеры надеялись «сохранить свои шкуры», направив агрессию Гитлера на СССР. При этом Польшу Кубизнак назвал иудой и страной лицемеров, которая не любит вспоминать свою радость от побед вермахта в самом начале.

Сейчас вместе с Германией польские лицемеры вспоминают годовщину введения вермахта в свою страну и скорбят. Но тогда они радовались победам рейха, — подчеркнул он.

1 сентября в Польше широко отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Варшава пригласила страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.

Как ранее писал News.ru, в Болгарии посоветовали России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. МИД страны заявил, что советская армия, разгромив фашистов, оставила им «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие» и отсталость от других стран.