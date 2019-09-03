Все страны Европы были с самого начала лояльны к Гитлеру и поддержали аннексию территории Чехословакии Третьим рейхом в 1938 году. Об этом заявил бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак.
Как пишет латвийская
Сейчас вместе с Германией польские лицемеры вспоминают годовщину введения вермахта в свою страну и скорбят. Но тогда они радовались победам рейха, — подчеркнул он.
1 сентября в Польше широко отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Варшава пригласила страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.
Как ранее писал News.ru, в Болгарии посоветовали России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. МИД страны заявил, что советская армия, разгромив фашистов, оставила им «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие» и отсталость от других стран.