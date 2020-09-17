В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в Европе ухудшилась

Ситуация с коронавирусом в Европе начинает ухудшаться. Об этом сообщил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюгге.
По его словам, причин для паники при этом нет. Он отметил, что еженедельный прирост случаев заражения уже превысил мартовские показатели, когда пандемия COVID-19 впервые достигла своего пика в европейских странах.
На прошлой неделе еженедельное количество новых случаев превысило 300 тысяч пациентов. Свыше половины европейских стран сообщили об увеличении более чем на 10% случаев за последние две недели, — рассказал Клюгге в ходе пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн.
По его словам, больше всего случаев коронавируса выявляется в возрастной группе от 25 до 41 года. Он подчеркнул, что рекомендации остаются прежними: соблюдать социальную дистанцию и носить маску,
Причин для панки нет. Но в момент, когда наступает усталость от противостояния и поведения, которое помогает, очень важно дать сигнал. И это также чёткий сигнал солидарности, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки на Украине коронавирус официально подтвердили у 3584 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии.
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