В Турции выявили рекордный за 45 дней рост числа заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/65cbe4a6-df27-11ea-9c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Медики Турции 15 августа выявили 1256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым высоким суточным показателем для республики за последние 45 дней.

Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов. Численность тяжёлых пациентов, которые являются нашим критическим показателем, также растёт, — сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Чиновник призвал власти и население приложить усилия, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, увеличения числа новых пациентов, тяжелобольных и летальных исходов.

SON 45 GÃNÃN en yÃ¼ksek pozitif tanÄ± -yeni hasta- sayÄ±sÄ±na ulaÅtÄ±k. Kritik gÃ¶stergemiz olan AÄÄ±r Hasta sayÄ±sÄ±, genellikle risk grubunda olup hastalÄ±Äa yakalananlar ile artÄ±yor. Yeni hasta sayÄ±sÄ±nÄ±, aÄÄ±r hasta sayÄ±sÄ±nÄ±, can kayÄ±plarÄ±nÄ± birlikte azaltalÄ±m. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/g4r2arEtJU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

По последним данным, в Турции COVID-19 был выявлен у 248 117 человек, умерли 5955 пациентов, выздоровели 229 972 человека. Только за последние 24 часа медики выполнили 67 214 тестов на коронавирус.

Отмечается, что 19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который приехал из Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 августа Турция возобновила авиасообщение с Россией. С 10 августа были разрешены полёты на турецкие курорты.

Также сообщалось, что Россия с момента открытия чартерного сообщения стала безоговорочным лидером по количеству туристических прибытий. С 10 по 12 августа только в Анталью на регулярных и чартерных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи гостей.

Между тем посольство РФ в Анкаре распространило сообщение, что в случае смерти авиакомпании могут отказать в транспортировке из Турции в Россию тела пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции, писал NEWS.ru.