https://static.news.ru/photo/000ba588-53c3-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство Турции упростило визовый режим для шести государств Евросоюза. Соответствующая информация была обнародована в опубликованном заявлении пресс-секретаря МИД страны Хами Аксоя.

Исходя из имеющихся данных, право на безвизовое пребывание в Турции на протяжении 90 дней каждые шесть месяцев получат граждане Бельгии, Нидерландов, Польши, Великобритании, Испании и Австрии. Упрощённый режим вступит в силу 2 марта 2020 года.

Власти приняли соответствующее решение для увеличения туристического потока в страну и развития торговых, экономических и культурных связей с перечисленными государствами-членами Шенгенского соглашения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие предприниматели, сотрудничающие с российским рынком, призывают к предельному упрощению визового режима между Россией и ФРГ.

Об этом сообщил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп. По его словам, такое решение стало бы важным шагом к укреплению отношений между двумя странами.