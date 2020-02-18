https://static.news.ru/photo/4e6bbcc8-525f-11ea-bfac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Немецкие предприниматели, сотрудничающие с российским рынком, призывают к предельному упрощению визового режима между Россией и ФРГ.

Об этом сообщил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп. По его словам, такое решение стало бы важным шагом к укреплению отношений между двумя странами.

Мы обращаемся к правительствам обеих стран в Берлине и в Москве с призывом к более активным совместным усилиям по упрощению визового режима, — говорится в заявлении Шеппа, которое было представлено на конференции ВТП в Берлине.

Председатель палаты также отметил, что упрощение визового режима способствовало бы сближению России и Германии, а также налаживанию прямых контактов и «преодолению предрассудков», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что число немецких компаний, работающих в России, уменьшилось на 8% за последний год и составило 4274 предприятия, говорится в пресс-релизе Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП).