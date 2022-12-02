В США рассказали о серьезной проблеме ВСУ Военный эксперт из США заявил, что массовая поломка западной артиллерии на Украине парализовала ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Массовая поломка западной артиллерии на Украине создала существенные проблемы для ВСУ, пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. По его словам, стволы для гаубиц M777 изготавливали в основном из легкого титана, что упрощает перемещение техники, но влияет на срок эксплуатации и выносливость.

Орудия не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских, — отметил автор.

Титановые стволы рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты в локальном бою, объяснил эксперт. Колумнист также заявил, что примерно треть из 350 американских, британских и французских гаубиц постоянно выведена из строя и находится в ремонтных цехах на Украине. При этом технику с серьезными поломками приходится вывозить на специально оборудованную базу в Польше.

Ранее стало известно, что военный корреспондент Семён Пегов заявил, что бойцы 2-го Луганского корпуса Народной милиции ЛНР захватили у украинских военных гаубицу из США М777, которая известна под названием «Три топора». Обзор трофея записали на видео. Журналист подчеркнул, что показано опасное оружие, однако оно совсем «не бессмертное».