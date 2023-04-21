В США назвали сроки контрнаступления ВСУ Экс-генерал США Ходжес спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ через несколько недель

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Контрнаступление ВСУ может начаться через несколько недель на южном фронте, сообщил экс-генерал армии США Бен Ходжес в интервью изданию Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, маневр украинских сил будет проходить на узком участке фронта с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Наступление ВСУ будет проходить на очень узком участке южного фронта. Главными задачами для украинской армии будет попытка пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова, — сказал Ходжес.

Сроки возможного контрнаступления Украины обсуждаются в течение последних месяцев. Военные эксперты и политологи называют разные вероятные даты начала украинской операции, в том числе 30 апреля.

Генсек НАТО прибыл в Киев днем 20 апреля. В ходе визита он встретился с представителями украинской армии, а также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов отметил, что Столтенберг приехал в Киев, чтобы поддержать украинцев перед наступлением, которое для Украины крайне опасно. По его словам, контрнаступление в сторону Крыма и по другим направлениям — величайший риск для ВСУ.