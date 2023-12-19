В Совфеде ответили обидевшемуся на результаты выборов в Сербии Боррелю Сенатор Климов заявил о прямом вмешательстве Евросоюза в дела Сербии

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Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «улучшить избирательный процесс» в Сербии являются прямым вмешательством в дела суверенного иностранного государства, заявил NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, Евросоюз пытается навязать Белграду иные правила жизни и избрания власти.

Синьор Боррель видит, что результаты выборов точно не в пользу линии ЕС. Они пытаются навязать Сербии иные правила жизни и правила избирания власти. Боррель считает, что единственным источником власти в Сербии является он сам и бюрократический аппарат Евросоюза. Пока они не перестроят политическую систему Сербии, у них не получится сделать из страны полуколонию, — сказал Климов.

Ранее тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Белграда в ответ на призывы лидеров блока «Сербия против насилия» Мариники Тепич и Мирослава Алексича. Они выразили свое несогласие с итогами выборов в городское собрание, где правящая коалиция, по результатам подсчета 92,5% бюллетеней, занимает лидирующие позиции с 39,34%, в то время как оппозиционный блок имеет 34,27%. Позднее Боррель заявил, что в ЕС «приняли к сведению» предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ по досрочным муниципальным выборам в Сербии и считают необходимым «улучшить избирательный процесс» в этой стране.