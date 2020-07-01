В Швеции занялись самобичеванием за подход к борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/04e8361c-bbaa-11ea-bb84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anders Wiklund/Tt/Global Look Press

Правительство Швеции создало комиссию по расследованию противоречивого подхода страны к пандемии коронавируса.

В отличие от большинства стран Европы, которые ввели жёсткие ограничительные меры из-за распространения инфекции, Швеция пошла по собственному пути. Всеобщих запретов не было, а самоизоляция и социальное дистанцирование носили лишь рекомендательный характер. В Университете Джонса Хопкинса посчитали, что такая стратегия привела к гораздо более высокому уровню смертности, чем в соседних странах, передаёт Bloomberg.

Издание уточняет, что комиссия, которую возглавил председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин оценит шаги, предпринятые правительством и местными властями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сравнив их с мерами других стран.

Окончательный отчёт комиссия должна представить в феврале 2022 года, а до этого времени — два предварительных.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл защищает стратегию страны. По его мнению, сохранение большей части общества открытым и обучение людей соблюдению дистанционных принципов является единственным действенным способом справиться с пандемией COVID-19 в долгосрочной перспективе. Эксперт полагает, что строгие ограничения могут лишь на время сдержать коронавирус, но не помешают его возвращению в будущем.

Меры шведского правительства по борьбе с пандемией подверглись жёсткой критике со стороны оппозиции, которая подтолкнула комиссию к тому, чтобы она отчиталась перед предстоящими всеобщими выборами, которые должны пройти в сентябре 2022 года.

Однако, как писал NEWS.ru, Тегнелл заверял, что предложенный им подход основывается на концепции «коллективного иммунитета». По его словам, необходимо было защитить наиболее уязвимые категории от болезней и дать остальным заразиться, чтобы выработать иммунитет к вирусу. Несмотря на то, что появление антител к COVID-19 у перенёсших болезнь не было доказано, такой подход получил одобрение властей, поскольку позволял избежать экономических последствий локдауна.

В начале июня Тегнелл признал, что стремление властей Швеции спасти экономику страны и пройти через пандемию коронавируса без карантина привело к крайне высоким показателям смертности от COVID-19. Родственники погибших устраивают пикеты в центре Стокгольма, в то время как анонимы посылают чиновнику письма с угрозами.

А 25 июня Всемирная организация здравоохранения включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Тегнелл после этого раскритиковал ВОЗ, обвинив её в том, что она не учитывает все нюансы при подсчёте заболевших в стране.

По данным на 1 июля, число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 68 тысяч. За последние сутки их количество увеличилось на 784. За последние 24 часа скончались 23 человека. Общее число смертей — 5333.

К 1 июля число жертв связанных с коронавирусом заболеваний в мире за сутки выросло на 5696 человек и достигло 510 632. Всего к 08:00 мск в мире фиксировалось 10 450 628 заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа выявлено 172 170 новых случаев. Вылечились 5,3 млн инфицированных. На первом месте по количеству заболевших находятся США, где зарегистрировано 2 634 432 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 127 410 американцев, выздоровели — 720 тысяч. Второе место занимает Бразилия — 1 402 041 инфицированный, 59 594 погибших и 788 тысяч излечившихся.

В России за последние 24 часа выявили 6556 заболевших в 83 регионах. Из них 2091 пациент переносит инфекцию (31,9%) без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 654 405 случаев COVID-19 в 85 регионах. Также за минувшие сутки жертвами болезни стали 216 граждан. За весь период в РФ от коронавируса погибли 9536 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире — 648 533 человека. Всего в стране скончались 9345, выздоровели 413 611.