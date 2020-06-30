Медики выявили 6556 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 2091 пациент переносит инфекцию (31,9%) без клинических проявлений.
Всего в РФ зафиксировано 654 405 заболевших в 85 регионах за время пандемии COVID-19. Также за минувшие 24 часа скончались 216 граждан с подтверждённым коронавирусом. За весь период в РФ от COVID-19 погибли 9536 человек,
За минувшие сутки из российских больниц выписались 10 281 человек, излечившихся от коронавируса. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека.
Во всём мире COVID-19 заболели 10 477 554 человека. Скончались 511 300 пациентов. 5 354 800 исцелились,
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Как писал NEWS.ru, российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия идёт хорошим путём в борьбе с коронавирусом. По её словам, об этом свидетельствует тенденция к уменьшению ежедневного прироста заболевших, которая наблюдается две недели. Важно, чтобы россияне и дальше не расслаблялись и соблюдали меры безопасности, считает она.
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