https://static.news.ru/photo/b15045ca-bb6e-11ea-8c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 6556 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 2091 пациент переносит инфекцию (31,9%) без клинических проявлений.

Всего в РФ зафиксировано 654 405 заболевших в 85 регионах за время пандемии COVID-19. Также за минувшие 24 часа скончались 216 граждан с подтверждённым коронавирусом. За весь период в РФ от COVID-19 погибли 9536 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Больше всего пациентов скончалось в Санкт-Петербурге: там зафиксировано 46 летальных исходов. В Москве умерли 35 пациентов. 24 смерти пришлись на Подмосковье.

За минувшие сутки из российских больниц выписались 10 281 человек, излечившихся от коронавируса. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека.

Во всём мире COVID-19 заболели 10 477 554 человека. Скончались 511 300 пациентов. 5 354 800 исцелились, передаёт Институт Джонса Хопкинса (США). РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 636 538 человека (127 425 умерло, выздоровело 720 631), на втором Бразилия — 1 402 041(59 594 умерло, выздоровело 788 318).

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия идёт хорошим путём в борьбе с коронавирусом. По её словам, об этом свидетельствует тенденция к уменьшению ежедневного прироста заболевших, которая наблюдается две недели. Важно, чтобы россияне и дальше не расслаблялись и соблюдали меры безопасности, считает она.