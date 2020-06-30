В России за сутки более 200 человек скончались от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5c9820d4-bb6e-11ea-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии от заболевания умерли 9536 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего пациентов скончалось в Санкт-Петербурге: там зафиксировано 46 летальных исходов. В Москве умерли 35 пациентов. 24 смерти пришлись на Подмосковье.

Всего за сутки медики выявили 6556 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших в России достигло 654 405. За сутки в России полностью выздоровели 10 281 человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.