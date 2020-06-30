Путь России в борьбе с коронавирусом назвали успешным в ВОЗ

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия идёт хорошим путём в борьбе с коронавирусом. По её словам, об этом свидетельствует тенденция к уменьшению ежедневного прироста заболевших, которая наблюдается две недели.
Важно, чтобы россияне и дальше не расслаблялись и соблюдали меры безопасности,
В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей, — уточнила специалист.
Представитель ВОЗ добавила, что меры безопасности на российских избирательных участках в ходе идущего всероссийского голосования «очень хорошо продуманы». В частности, она отметила возможность дистанционного голосования, в том числе и для тех, кто заражён коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за устойчивого снижения новых случаев коронавирусной инфекции в Москве у горожан может появиться ложное чувство безопасности, будто вирус покинул город. Об этом сообщила Мелита Вуйнович. По её словам, на самом деле вирус всё ещё в городе, и это означает, что риск новых вспышек инфекции существует.
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