Путь России в борьбе с коронавирусом назвали успешным в ВОЗ

https://static.news.ru/photo/62e3b210-bb4f-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия идёт хорошим путём в борьбе с коронавирусом. По её словам, об этом свидетельствует тенденция к уменьшению ежедневного прироста заболевших, которая наблюдается две недели.

Важно, чтобы россияне и дальше не расслаблялись и соблюдали меры безопасности, отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей, — уточнила специалист.

Представитель ВОЗ добавила, что меры безопасности на российских избирательных участках в ходе идущего всероссийского голосования «очень хорошо продуманы». В частности, она отметила возможность дистанционного голосования, в том числе и для тех, кто заражён коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за устойчивого снижения новых случаев коронавирусной инфекции в Москве у горожан может появиться ложное чувство безопасности, будто вирус покинул город. Об этом сообщила Мелита Вуйнович. По её словам, на самом деле вирус всё ещё в городе, и это означает, что риск новых вспышек инфекции существует.