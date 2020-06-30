ВОЗ предупредила о риске новых вспышек коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/ccc8ea54-bae8-11ea-b18e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за устойчивого снижения новых случаев коронавирусной инфекции в Москве у горожан может появиться ложное чувство безопасности, что вирус покинул город. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, на самом деле вирус все ещё среди нас, и это означает, что риск новых вспышек инфекции ещё существует. Она отметила, что пока ещё нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства от коронавируса, дальнейшее развитие пандемии будет определять наше поведение.

Новые «нормы» должны стать нашей реальностью. Ношение масок должно быть частью комплекса профилактических мер, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Она также отметила необходимость часто мыть или дезинфицировать руки и, где это возможно, соблюдать с окружающими дистанцию не менее 1 метра, пишет РИА Новости.

Как заявила ранее Мелита Вуйнович, в России на протяжении нескольких недель снижается количество случаев заражения коронавирусом. Она также предупредила, что ситуация может измениться к худшему, поэтому «надо быть очень внимательными», писал NEWS.ru.

По последним данным, в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период в стране зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. За последние сутки — 6,6 тысячи новых случаев заражения. При этом из больниц были выписаны свыше 9 тысяч выздоровевших пациентов. Скончались за последние 24 часа 154 человека.