В России за сутки выздоровели от коронавируса более 10 тысяч пациентов

https://static.news.ru/photo/9dcd0280-bb6f-11ea-a81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки из российских больниц выписались 10 281 человек, излечившихся от коронавируса. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за последние 24 часа было зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 9536 человек. Больше всего пациентов скончалось в Санкт-Петербурге: там зафиксировано 46 летальных исходов. В Москве умерли 35 пациентов. 24 смерти пришлись на Подмосковье.

Медики выявили 6556 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 2091 пациент переносит инфекцию (31,9%) без клинических проявлений. Всего в РФ зафиксировано 654 405 заболевших в 85 регионах за время пандемии.

Как заявила ранее Мелита Вуйнович, в России на протяжении нескольких недель снижается количество случаев заражения коронавирусом. Она также предупредила, что ситуация может измениться к худшему, поэтому «надо быть очень внимательными», писал NEWS.ru.