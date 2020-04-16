Решение властей Швеции не вводить карантин всё чаще подвергается критике. Страна вышла на пятое место по количеству смертей от коронавируса в сутки, обогнав даже США с рекордным количеством заражений. Вирусологи призывают правительство наконец ввести ограничительные меры, ссылаясь на опыт соседних стран, а учителя — закрыть школы.

В Швеции зафиксировано более 1200 смертей. Это относительно немного на фоне других стран, однако прирост случаев фатального исхода коронавируса значительный — 170 смертей в сутки. По этому показателю страна занимает пятую строчку в мире. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 приближается к 12 тысячам при населении около 10 млн человек.

Эти данные послужили основой для того, чтобы сообщество учёных поставило под вопрос эффективность государственной линии в борьбе с коронавирусом. В Швеции сейчас действуют рекомендации: людям в возрасте от 70 лет необходимо соблюдать самоизоляцию, остальным — социальную дистанцию. Бары, рестораны, школы продолжают работать, закрыты лишь университеты и кинотеатры. 22 вирусолога, представляющих ведущие институты и исследовательские центры страны, написали коллективное обращение к властям Швеции, опубликованное в издании Dagens Nyheter. В нём они утверждают , что национальное Агентство здравоохранения уже четыре раза делало заявления о том, что в Швеции фиксируется спад распространения коронавируса, и каждый раз оно ошибалось. По мнению специалистов, власти должны незамедлительно ввести «жёсткие меры» на всей территории Швеции.

Rainer Droese/www.imago-images.de/Global Look Press

В обращении указывается, что соседние страны благодаря строгому карантину смогли избежать как большого числа заражений, так и роста смертей. В Дании количество летальных исходов составляет 2,9 на миллион человек, в Норвегии — 2, в Финляндии — 0,9. Швеция с показателем в 12 случаев на миллион обходит даже Италию, где на миллион человек приходится 9,7 умерших.

Вирусологи считают, что в Швеции можно было бы реализовать схему карантина по примеру Финляндии. Для этого необходимо закрыть школы и усилить контроль за распространением коронавируса в домах престарелых. Также они предлагают начать тестировать медработников и предоставлять им средства защиты.

Похожее публичное обращение вышло и в другом шведском издании: 900 школьных учителей и воспитателей в детских садах призвали закрыть на карантин учебные учреждения. В письме, опубликованном в газете Aftonbladet, говорится, что в действующем режиме соблюдать меры социального дистанцирования очень сложно. Также преподавателей и воспитателей беспокоит тот факт, что детям, в семьях которых кто-либо заболел коронавирусом, не нужно соблюдать изоляционные меры, и они продолжают посещать занятия, заражая других.

Помимо публичных обращений власти страны получают и приватные. Так, 2300 академиков и профессоров направили коллективное письмо, в котором призывают к введению карантина на всей территории Швеции.

Несмотря на усиливающуюся критику со стороны населения, правительство страны не намерено ужесточать действующие рекомендации и по-прежнему надеется на выработку коллективного иммунитета. Однако сам факт его возникновения у переболевших коронавирусом находится под вопросом — это явление пока не изучено.

Андерс Тегнелл Maxim Thore/Bildbyran via ZUMA Press/ТАСС

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, лоббист теории коллективного иммунитета, уверяет: сопоставлять статистику Швеции по распространению вируса и смертности от COVID-19 некорректно, а утверждения вирусологов страны основаны на неверных данных. В чём именно заключаются неточности, эпидемиолог пояснять не стал. Вместе с тем он сам допустил ошибку, заявив, что показатели смертности в Швеции «гораздо ниже, чем в США»: страна опережает Штаты по ежедневному приросту летальных случаев и по их количеству на миллион человек. При этом именно Америка сейчас — основной очаг пандемии коронавируса в мире. Также Тегнелл утверждает, что за счёт отсутствия карантина страна якобы не столкнётся со второй волной эпидемии.

Я думаю, что и Норвегия, и Дания сейчас очень обеспокоены тем, как бы прекратить тотальный локдаун таким образом, чтобы это не привело к повторной вспышке, — сказал он на пресс-конференции.