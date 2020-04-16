Решение властей Швеции не вводить карантин всё чаще подвергается критике. Страна вышла на пятое место по количеству смертей от коронавируса в сутки, обогнав даже США с рекордным количеством заражений. Вирусологи призывают правительство наконец ввести ограничительные меры, ссылаясь на опыт соседних стран, а учителя — закрыть школы.
В Швеции
Эти данные послужили основой для того, чтобы сообщество учёных поставило под вопрос эффективность государственной линии в борьбе с коронавирусом. В Швеции сейчас действуют рекомендации: людям в возрасте от 70 лет необходимо соблюдать самоизоляцию, остальным — социальную дистанцию. Бары, рестораны, школы продолжают работать, закрыты лишь университеты и кинотеатры. 22 вирусолога, представляющих ведущие институты и исследовательские центры страны, написали коллективное обращение к властям Швеции, опубликованное в издании Dagens Nyheter. В нём они
В обращении указывается, что соседние страны благодаря строгому карантину смогли избежать как большого числа заражений, так и роста смертей. В Дании количество летальных исходов составляет 2,9 на миллион человек, в Норвегии — 2, в Финляндии — 0,9. Швеция с показателем в 12 случаев на миллион обходит даже Италию, где на миллион человек приходится 9,7 умерших.
Вирусологи считают, что в Швеции можно было бы реализовать схему карантина по примеру Финляндии. Для этого необходимо закрыть школы и усилить контроль за распространением коронавируса в домах престарелых. Также они предлагают начать тестировать медработников и предоставлять им средства защиты.
Похожее публичное обращение вышло и в другом шведском издании: 900 школьных учителей и воспитателей в детских садах призвали закрыть на карантин учебные учреждения. В письме, опубликованном в газете Aftonbladet, говорится, что в действующем режиме
Помимо публичных обращений власти страны получают и приватные. Так, 2300 академиков и профессоров
Несмотря на усиливающуюся критику со стороны населения, правительство страны не намерено ужесточать действующие рекомендации и по-прежнему надеется на выработку коллективного иммунитета. Однако сам факт его возникновения у переболевших коронавирусом находится под вопросом — это явление пока не изучено.
Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, лоббист теории коллективного иммунитета, уверяет: сопоставлять статистику Швеции по распространению вируса и смертности от COVID-19 некорректно, а утверждения вирусологов страны
Я думаю, что и Норвегия, и Дания сейчас очень обеспокоены тем, как бы прекратить тотальный локдаун таким образом, чтобы это не привело к повторной вспышке, — сказал он на пресс-конференции.
Ещё один аргумент шведских властей касается экономики страны. По их мнению, если большинство заведений будут открыты, а люди продолжат ходить на работу, Швеция сможет избежать рецессии в отличие от стран со строгими мерами карантина. Реальные цифры говорят обратное: за первую неделю апреля стокгольмской торговой палатой было
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