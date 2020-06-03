Стремление властей Швеции спасти экономику страны и пройти через пандемию коронавируса без карантина привело к крайне высоким показателям смертности от COVID-19. Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенной им стратегии, а действия правительства станут предметом изучения специальной комиссии. Родственники погибших устраивают пикеты в центре Стокгольма, в то время как анонимы посылают Тегнеллу письма с угрозами.

Ещё в конце марта «шведский кейс» отказа от самоизоляции рассматривался в мировых СМИ как одна из эффективных моделей ответа на пандемию коронавируса. На то время в стране было зарегистрировано лишь несколько тысяч заболевших и чуть более ста скончавшихся от COVID-19. Местным жителям рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, а самоизоляция была предписана только пожилым. Не работали университеты и старшая школа, тогда как ученики младших классов продолжали посещать занятия. Открытыми оставались бары, рестораны и магазины.

Такой подход основывался на концепции «коллективного иммунитета», которую активно продвигал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. По его словам, необходимо было защитить наиболее уязвимые категории от болезней и дать остальным заразиться, чтобы выработать иммунитет к вирусу. Несмотря на то что появление антител к COVID-19 у перенёсших болезнь не было доказано, такой подход получил одобрение властей, поскольку позволял избежать экономических последствий локдауна. Однако после двух месяцев борьбы с коронавирусом Тегнеллу пришлось публично признать , что его концепция была ошибочна.

Если бы мы столкнусь с болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, то, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция и весь остальной мир, — сказал эпидемиолог в интервью шведскому радио.

Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Это заявление стало первым публичным высказыванием официальных лиц Швеции, поставившим под сомнение действия властей. Оно было сделано на следующий день после того, как стало известно о создании специальной комиссии, которая займётся расследованием реакции правительства на пандемию. Главная причина проверки — самое большое число смертей от коронавируса среди стран Северной Европы. По состоянию на 3 июня от коронавируса скончались более 4500 шведов, почти 41 тысяча человек инфицированы. Свыше 75% умерших жили в домах престарелых, и их защита была одним из приоритетов властей. Уровень смертности в Швеции продолжает расти и достигает 450 человек на миллион жителей, что превышает показатели не только соседних государств, но и большинства стран мира. В Финляндии от коронавируса умерло в восемь раз меньше людей, а в Норвегии — в десять.

Достигнуть выработки «коллективного иммунитета» к COVID-19 властям Швеции также не удалось. Вопреки прогнозам, исследования показали, что лишь 7% шведов выработали иммунитет к коронавирусу. При этом Тегнелл ожидал, что к концу апреля антитела будут выявлены у 20% жителей страны и у 40% — к концу мая. Заявленная цель по охвату тестирования населения также оказалась недостижимой. В июне в Швеции должны были проверять на наличие коронавируса не менее 100 тысяч человек в день, однако реальные показатели не превышают трети от намеченных.

Спасти экономику страны властям удалось лишь частично: уровень безработицы превысил ожидания экономистов и достиг 8,2% населения, а падение ВВП к концу 2020 года при благоприятном сценарии составит 4%. Тем не менее министр финансов страны Магдалена Андерсон призывает ориентироваться на результат в 7%.