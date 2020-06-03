Стремление властей Швеции спасти экономику страны и пройти через пандемию коронавируса без карантина привело к крайне высоким показателям смертности от COVID-19. Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенной им стратегии, а действия правительства станут предметом изучения специальной комиссии. Родственники погибших устраивают пикеты в центре Стокгольма, в то время как анонимы посылают Тегнеллу письма с угрозами.
Ещё в конце марта «шведский кейс» отказа от самоизоляции рассматривался в мировых СМИ как одна из эффективных моделей ответа на пандемию коронавируса. На то время в стране было зарегистрировано лишь несколько тысяч заболевших и чуть более ста скончавшихся от COVID-19. Местным жителям рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, а самоизоляция была предписана только пожилым. Не работали университеты и старшая школа, тогда как ученики младших классов продолжали посещать занятия. Открытыми оставались бары, рестораны и магазины.
Такой подход основывался на концепции «коллективного иммунитета», которую активно продвигал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. По его словам, необходимо было защитить наиболее уязвимые категории от болезней и дать остальным заразиться, чтобы выработать иммунитет к вирусу. Несмотря на то что появление антител к COVID-19 у перенёсших болезнь не было доказано, такой подход получил одобрение властей, поскольку позволял избежать экономических последствий локдауна. Однако после двух месяцев борьбы с коронавирусом Тегнеллу пришлось публично
Если бы мы столкнусь с болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, то, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция и весь остальной мир, — сказал эпидемиолог в интервью шведскому радио.
Это заявление стало первым публичным высказыванием официальных лиц Швеции, поставившим под сомнение действия властей. Оно было сделано на следующий день после того, как стало известно о создании специальной комиссии, которая займётся расследованием реакции правительства на пандемию. Главная причина проверки — самое большое число смертей от коронавируса среди стран Северной Европы. По состоянию на 3 июня от коронавируса скончались более 4500 шведов, почти 41 тысяча человек инфицированы. Свыше 75% умерших
Достигнуть выработки «коллективного иммунитета» к COVID-19 властям Швеции также не удалось. Вопреки прогнозам, исследования показали, что лишь 7% шведов
Спасти экономику страны властям удалось лишь частично: уровень безработицы превысил ожидания экономистов и достиг 8,2% населения, а падение ВВП к концу 2020 года при благоприятном сценарии составит 4%. Тем не менее министр финансов страны Магдалена Андерсон
Печальный итог действий властей вызвал критику местного населения. Ещё в середине апреля сообщества вирусологов, учёных и учителей публиковали в шведских медиа открытые письма в адрес правительства с призывом ввести карантин на территории Швеции. Однако все они были проигнорированы. После того как число погибших от коронавируса достигло 4 тысяч человек, главный вирусолог страны признался в том, что ему и его близким присылали анонимные письма с угрозами. В Стокгольме местные жители
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