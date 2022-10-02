В Швеции начали печатать микроэлектронику на принтерах

Фото: Wiktor Dabkowski / Wiktor Dabkowski / Global Look Press

Ученые Королевского технологического института (КНТ) Швеции заявили о разработке нового метода печати мелкой электроники. По словам специалистов, благодаря новому методу можно производить элементы точной электроники на 3D-принтере. Размер печатаемых микросхем при этом не превышает размер насекомого. Их можно применять, в робототехнике, медицинских устройствах и других областях, сказано в опубликованном на сайте КНТ исследовании.

Это то, что было невозможно до сих пор, потому что начальные затраты на производство точных деталей с использованием традиционной полупроводниковой технологии составляют порядка сотен тысяч долларов, а время выполнения заказа — несколько месяцев и более, — рассказал автор исследования Фрэнк Никлаус.

Отмечается, что для достижения таких результатов ученые взяли за основу процесс двухфотонной полимеризации, который позволяет создавать сложные объекты размером всего в несколько сотен нанометров.

Ранее сообщалось, что лекарство от болезни Альцгеймера, которое сможет предотвращать развитие деменции, разрабатывают ученые НИЦ «Курчатовский институт». Отмечается, что основой препарата станут эфиры астаксантина — вещества, которое широко распространено в природе и отвечает за цвет красной рыбы или розового фламинго. Согласно специалистам, данное вещество влияет на системный иммунитет и по этой причине защищает от развития воспалительных процессов в мозге.