В Сети появилось скандальное видео ирландского депутата без штанов

Как пишет «Политика сегодня», парламентарий, выступая перед своими коллегами, не успел надеть штаны и предстал в одной рубашке. По словам самого депутата, за пару минут до этого он пришёл с пробежки и надел на футболку рубашку, чтобы выглядеть респектабельно. О том, что в кадре будут видны его голые ноги, он видимо, не подумал.

Фрагмент видеозаписи быстро распространился в Сети.