В Сербии сообщили о двукратном увеличении числа новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/30e01bba-986c-11ea-b582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Сербии подсчитало число новых заражённых коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось 114 человек — это в два раза больше, чем днём ранее.

За последние 24 часа выявлены 114 новых больных, общее число заражённых коронавирусом составило 10 610 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента, всего с начала пандемии умерли 230 человек, — говорится в сообщении Минздрава.

Причиной такого скачка могло стать постепенное смягчение ограничений. Ранее власти Сербии сообщали, что в случае нового роста заболеваемости из-за послаблений строгие меры могут быть возвращены вплоть до ограничения движения граждан.

Как писал NEWS.ru, во Франции за последние 24 часа от коронавируса скончались ещё 483 человека.