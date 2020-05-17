В Сербии сообщили о двукратном увеличении числа новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Сербии подсчитало число новых заражённых коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось 114 человек — это в два раза больше, чем днём ранее.
За последние 24 часа выявлены 114 новых больных, общее число заражённых коронавирусом составило 10 610 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента, всего с начала пандемии умерли 230 человек, — говорится в сообщении Минздрава.
Причиной такого скачка могло стать постепенное смягчение ограничений. Ранее власти Сербии сообщали, что в случае нового роста заболеваемости из-за послаблений строгие меры могут быть возвращены вплоть до ограничения движения граждан.
Как писал NEWS.ru, во Франции за последние 24 часа от коронавируса скончались ещё 483 человека.
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