Европа

В Сербии сообщили о двукратном увеличении числа новых случаев COVID-19

21:00, 17 мая 2020
Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Сербии подсчитало число новых заражённых коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось 114 человек — это в два раза больше, чем днём ранее.

За последние 24 часа выявлены 114 новых больных, общее число заражённых коронавирусом составило 10 610 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента, всего с начала пандемии умерли 230 человек, — говорится в сообщении Минздрава.

Причиной такого скачка могло стать постепенное смягчение ограничений. Ранее власти Сербии сообщали, что в случае нового роста заболеваемости из-за послаблений строгие меры могут быть возвращены вплоть до ограничения движения граждан.

Как писал NEWS.ru, во Франции за последние 24 часа от коронавируса скончались ещё 483 человека.

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