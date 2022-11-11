В правительстве Украины назвали условие для немедленной победы России Замглавы Минэкономики Украины Качка: отказ США от помощи Киеву приведет к победе России

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Прекращение финансовой помощи Украине со стороны США приведет к быстрой победе России. Об этом сообщил в интервью изданию The Washington Post заместитель главы Минэкономики страны Тарас Качка. По его словам. без подпитки извне украинская экономика просто рухнет.

Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России, — сказал Качка.

Автор материала, обозреватель Джошуа Рогин согласился с этим доводов, отметив, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Евросоюза и Международного валютного фонда — украинские вооруженные силы просто не смогут воевать. Он также напомнил, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали прекратить финансирование страны.

Некоторые крайне правые законодатели призывают к полному прекращению помощи Украине, — подчеркнул журналист.

Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Согласно прогнозам телеканала NBC, республиканцы могут получить в палате представителей 220 голосов против 215 у демократов. В настоящее время подсчет продолжается.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Представители Республиканской партии провели совещание по поводу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации издания, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.

Избранный в конгресс представитель Республиканской партии США Пол Госар заявил, что намерен голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине. Он подчеркнул, что делал это ранее, поскольку вопрос давно пора решить мирным урегулированием.