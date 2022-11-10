Республиканец в Конгрессе США решил выступить против помощи Украине Конгрессмен-республиканец Госар пообещал выступить против помощи США Украине

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Избранный в конгресс представитель Республиканской партии США Пол Госар заявил, что намерен голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине. Он подчеркнул, что делал это ранее, поскольку вопрос давно пора решить мирным урегулированием. Слова Госара приводит РИА Новости.

Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться. В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине, — рассказал политик.

Он отметил, что голосовал против каждой из этих инициатив и будет поступать так и в дальнейшем.

Госар был переизбран в конгресс по итогам промежуточных выборов, прошедших в США 8 ноября. Политик набрал 69,7% голосов избирателей и одержал победу над конкурентом из Демократической партии Делиной Дисанто.

В октябре Госар опубликовал письмо, в котором пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на мирные переговоры в город Феникс, штат Аризона. Выбор локации конгрессмена объяснил тем, что город расположен далеко от зоны конфликта и организаций, подстегивающих к войне.

Ранее Госар назвал деньги, которые правительство намерено выделить на поддержку Украины, бесполезной тратой средств налогоплательщиков. Как он заявил, таким образом президент США Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Россией, вместо того чтобы уделить внимание внутренним проблемам.