Конгрессмен США указал на молчание ООН в ситуации вокруг Украины Конгрессмен США Госар: ООН «демонстративно безмолвствует» в ситуации вокруг Украины

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Пол Госар

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны. По его словам, призванная же сохранять мир ООН «демонстративно безмолвствует», сообщает РИА Новости.

Госар в конце октября опубликовал письмо, в котором приглашал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры.

Цель письма и просьбы — предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны — и она демонстративно безмолвствует, — подчеркнул конгрессмен.

Госар рассказал, что ответа на выдвинутую им инициативу пока нет. По его мнению, необходимость деэскалации обстановки в мире, о которой говорилось в письме, «слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг».

Ранее профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан заявил, что для США и их союзников пришло время принять активное участие в формировании стратегических целей Украины. Это позволит избежать прямого столкновения НАТО с Россией, поскольку, по мнению профессора, Киев может решиться на «стратегически неразумные» вещи, которые приведут к эскалации конфликта.