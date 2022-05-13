«Не посылать и цента!»: ещё один сенатор выступил против помощи Украине Конгрессмен призвал не посылать ни цента на Украину из-за возможной войны с Россией

Пол Госар / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар назвал деньги, которые правительство намерено выделить на поддержку Украины, бесполезной тратой средств налогоплательщиков. Как он заявил в своём Twitter, таким образом президент страны Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Россией, вместо того, чтобы уделить внимание внутренним проблемам с госдолгом, инфляцией и иммиграцией

В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине $40 млрд? Мы не должны посылать и цента, — написал Госар.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол ранее заблокировал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму в 40 миллиардов долларов. Политик обосновал своё решение тем, что присягал на верность США, а не другому государству. По его словам, экономический кризис в Соединённых Штатах не позволяет оказывать такую помощь стороннему государству. Он добавил, что Вашингтон не может играть роль мирового жандарма в ущерб собственному бюджету. Он призвал конгресс «тщательно взвесить затраты» в случае принятия такой инициативы.