В конгрессе США призвали к полному прекращению поддержки Украины WP: политики в конгрессе США призвали к полному прекращению поддержки Украины

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Политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники в законодательном органе. Отмечается, что представители Республиканской партии провели совещание по поводу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации издания, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.

Представители Республиканской партии обсуждают вопрос помощи Украине в Конгрессе следующего созыва. Некоторые дипломаты уже выступают за полное прекращение обеспечения, другие считают, что необходимо сократить ее и оставить только военную помощь, — сказано в публикации.

Несмотря на это, большинство республиканцев выступают за продолжение поддержки Украины в текущих условиях.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.