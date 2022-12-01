В посольстве США в Мадриде нашли посылку со взрывным устройством

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В посольстве США в Мадриде нашли посылку со взрывным устройством, сообщает La Sexta со ссылкой на источник в полиции Испании. Стражи порядка оцепили здание дипмиссии, введя в действие антитеррористический протокол. Подозрительный конверт «аналогичен» посылкам, которые ранее были доставлены в различные учреждения страны. На место происшествия выехали саперы из спецподразделения Tedax.

В американском посольстве в Мадриде была перехвачена посылка с взрывным устройством, полиция оцепила территорию и инициировала антитеррористический протокол, — сообщает телеканал.

Посылка со взрывчаткой была взорвана. Пострадавших в результате инцидента нет.

Агенты службы безопасности Испании ранее обнаружили посылку с бомбой, отправленную по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе.

Накануне в результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один человек. Сотрудник украинской дипмиссии получил легкие ранения, взяв в руки конверт, в котором находилась взрывчатка.

Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Представитель правительства в Арагоне Роза Серрано сообщила, что посылка пришла в Сарагосу из Украины.