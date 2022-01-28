В Польше заявили о разногласиях по масштабу санкций против РФ из-за Украины

Среди государств — членов Евросоюза существуют разногласия насчёт масштаба санкций, которые планируется ввести против России в случае её агрессии против Украины, заявил в интервью El Mundo премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам политика, нужно добиться единства позиций стран ЕС по этому вопросу. При этом государства едины во мнении о том, что Украина должна сохранить свой суверенитет.

Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО. Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов, — сказал Моравецкий.

Премьер пояснил, что не ждёт, что Германия втянется в этот конфликт. Однако если новое правительство ФРГ откажется помогать Украине, то он попросит сказать об этом во всеуслышание. Заявления о том, что Берлин «не будет посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта», по мнению Моравецкого, не являются серьёзной политикой при нынешних обстоятельствах.

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что поставка Германией летального оружия на Украину исключена в связи с позицией правительства, которая не подразумевает экспорт вооружений в кризисные регионы. Он также отметил, что украинский кризис можно разрешить только путём дипломатических переговоров.

В ответ на это решение посол США в ФРГ Эмили Хабер направила в германский МИД конфиденциальное письмо, в котором указала, что в Вашингтоне Берлин начинают воспринимать как ненадёжного партнёра. В Соединённых Штатах считают, что власти Германии выступают «в качестве тормоза по теме санкций против России».