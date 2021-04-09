В Польше вспоминают жертв смоленской авиакатастрофы

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В Польше начались траурные мероприятия в одиннадцатую годовщину смоленской авиакатастрофы. По традиции, в этот день о погибших вспоминают не только в Варшаве, но и в Кракове, сообщает РИА Новости.

10 апреля 2010 года «борт № 1» Ту-154 упал при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Тогда погибли 96 человек, в том числе президент Польши с супругой, известные политики и военные деятели.

Утром президент Польши Анджей Дуда посетил Кафедральный собор королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены супруги Качиньские. В это же время прошло богослужение в Варшаве, после которого брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский вместе с высокопоставленными чиновниками возложили венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского.

Позже здесь же возложит венки президент Польши Анджей Дуда.

В настоящее время на место проведения траурных мероприятий стянуто большое количество полиции.

Как писал NEWS.ru, Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Также авиакатастрофа стала возможной из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Польская прокуратура не отрицает вины экипажа, однако она также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров. Польские следователи установили, что в день крушения в аэропорту не работала радиолокационная система посадки, из-за чего диспетчеры не видели, где находится борт и передавали пилотам ложную информацию и давали команды о снижении и заходе на посадку.